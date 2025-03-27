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Merkez Bankası'ndan kritik açıklama: Gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Mart'ta yapılan Para Politikası Kurulu ara toplantısının özetini yayımladı. Metinde, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 14:53
Merkez Bankası’ndan kritik açıklama: Gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacak

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TCMB Para Politikası Kurulu'nun 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

TCMB, 20 Mart tarihli Para Politikası Kurulu ara toplantısı özetini yayımladı.(AA)TCMB, 20 Mart tarihli Para Politikası Kurulu ara toplantısı özetini yayımladı.(AA)

Son dönemde finansal piyasalarda oluşan yüksek oynaklıkla birlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 6 Mart tarihli Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısındaki seviyesinden 38 baz puan artışla 20 Mart itibarıyla 296 baz puan seviyesine geldiği aktarılan özette, aynı dönemde, Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığının 10,3 puan artışla yüzde 19 seviyesine, 12 ay vadeli kur oynaklığının ise 4 puan artışla yüzde 21,5 seviyesine yükseldiği belirtildi.

TCMB, 20 Mart tarihli Para Politikası Kurulu ara toplantısı özetini yayımladı.(AA)TCMB, 20 Mart tarihli Para Politikası Kurulu ara toplantısı özetini yayımladı.(AA)

Özette, Kurulun finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığı vurgulanarak, söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındığı ifade edildi.

Bu doğrultuda Kurul'un, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verildiği anımsatılan özette, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 41'de sabit tutulduğu aktarıldı.

Özette, "Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanmıştır. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilirken, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı. (AA)TCMB Para Politikası Kurulu'nun 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı. (AA)

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEKTİR"
Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacağı kaydedilen özette, "Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Özette, Merkez Bankasının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, sahip olduğu tüm araçları piyasa kuralları içinde kararlılıkla ve etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceği belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

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