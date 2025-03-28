Yatırımcılar için en önemli detay ise ödemelerin borsa hesaplarına ne zaman geçeceği. SPK düzenlemelerine göre, nakit temettü ödemeleri hak kullanım tarihinden iki işlem günü sonra hesaplara yansıyor. Buna göre:

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TÜPRAŞ ( TUPRS ), 2025 yılı temettü takvimini açıkladı. Yatırımcıların heyecanla beklediği temettü ödemesi bu hafta başlıyor. Şirket, 2024 yılı mali dönemi sonunda elde edilen kâr doğrultusunda hissedarlarına toplam 12,92 TL temettü dağıtacağını duyurdu.

TEMETTÜDEN FAYDALANMAK İÇİN HİSSEYİ NE ZAMAN ALMALI?

Tüpraş temettüsünden faydalanmak isteyen yatırımcıların, temettü hak kullanım tarihinden bir gün önce TUPRS hisselerine sahip olması gerekiyor. Bu nedenle yatırımcıların 27 Mart 2025 Perşembe günü seans kapanışına kadar hisseleri portföylerinde bulundurması yeterli olacak.

TÜPRAŞ 2024 BİLANÇOSU VE TEMETTÜ VERİMİ

Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net kâr açıklarken, bu rakam bir önceki yıla göre %76'lık bir düşüşe işaret etti. 2024 net satışları ise 810,38 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlara rağmen şirket temettü politikasını sürdürerek yatırımcılarını memnun etmeye devam etti.

-Toplam temettü: 12,92 TL

-Son fiyat üzerinden temettü verimi: %9,69