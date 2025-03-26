Sosyal faydaya 12 milyar TL

Ülkemizin önde gelen sorumluluk sahibi şirketleri, faaliyetleri kadar toplumsal projeleriyle de dikkat çekiyor. Bu şirketlerden birisi de Turkcell. Teknolojinin gücünü toplumsal faydaya dönüştürme hedefiyle var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, sorularımızı cevaplandırdı:

ANA FAALİYET ALANINIZIN YANINDA PEK ÇOK ALANDA PROJELERE İMZA ATIYORSUNUZ. BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Turkcell olarak teknolojinin herkes için erişilebilir olması gerektiği inancıyla çalışıyoruz. Teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü kullanarak sosyal projeler geliştiriyoruz. Spor bilincinin yerleşmesi için farklı branşlardaki millî takımlarımıza sponsorluk desteği veriyoruz. Son 10 yılda sosyal fayda projelerine ayırdığımız kaynak 12 milyar TL'yi geçti. Teknolojinin gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeye ve ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya kararlıyız.



20 HUZUREVİNDE DiJiTAL BAHAR

DİJİTAL BAHAR PROJESİYLE KAÇ HUZUREVİNE ULAŞTINIZ? BÜYÜKLERİMİZ HANGİ İMKANLARA ULAŞIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşen Dijital Bahar projesi ile huzurevlerindeki büyüklerimize dijital okuryazarlık eğitimleri veriyor; siber güvenlik, sosyal medya gibi konularda bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, e-Devlet işlemleri yapabilme, dijital oyunlar oynama ve VR gözlüklerle sanal ortamda yeni deneyimler yaşama imkânı sunuyoruz.



2021'den bu yana 20 huzurevinde Dijital Bahar Odaları kurarak büyüklerimizin teknolojiyle buluşmasını sağladık. Ayrıca, büyüklerimizin dijital becerilerini eğlenceli bir ortamda pekiştirmeleri için Dijital Bahar Büyük Yarış isimli bir etkinlik düzenledik. Yarış arabası simülasyonunda en iyi 5 dereceyi yapan büyüğümüzü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Büyük Final Yarışı için Genel Müdürlüğümüzde ağırladık. Önümüzdeki dönemde daha fazla huzurevinde Dijital Bahar Odaları açmayı hedefliyoruz.



ZEKA GÜCÜ 66 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞIYOR

9 YILDIR SÜREN ZEKÂ GÜCÜ PROJESİNDE KAÇ ÖĞRENCİYE ULAŞTINIZ?

Zekâ Gücü projemizle, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, özel yetenekli öğrencileri teknolojiyle buluşturuyoruz. Bugüne kadar açtığımız Zekâ Gücü sınıflarının sayısı deprem bölgesinde 13'e, ülke genelindeyse 87'ye ulaştı. Türkiye'nin 55 şehrindeki sınıflarımızla her yıl 66 binin üzerinde öğrencimize ulaşıyoruz. 2025'in ilk sınıfını Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde açtık. Dünya GSM Birliği tarafından BM'de sunulan "SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Etki Değerlendirmesi" raporunda, sosyal etki analizi alanında en iyi örnek proje olarak gösterilmesi, projenin başarısının bir kanıtı.



PROJE NASIL FAYDALAR SAĞLADI?

Zekâ Gücü projemiz, özel yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Turkcell olarak Zekâ Gücü sınıflarımızda dizüstü bilgisayarlar, tabletler, 3D yazıcı, Raspberry Pi kitleri, yapay zekâ ve sensör kitleri ve Arduino proje setleri gibi her türlü teknolojik donanımı sunuyoruz. Projemize katılan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400'den fazla ödül ve şampiyonluk kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu motivasyonla daha çok Zekâ Gücü sınıfı açarak, daha fazla öğrencimize ulaşmak için çalışmalar sürüyor.



47 TON TEKNO ATIK EĞİTİME DÖNÜŞTÜ

EĞİTİME DÖNÜŞTÜR PROJESİYLE HANGİ SONUÇLARA ULAŞILDI?

Geri dönüşümün çevre, toplum sağlığı ve ekonomi açısından sağlayacağı faydaların bilinciyle, Eğitime Dönüştür projemizi hayata geçirdik. 2019'dan bu yana yaklaşık 47 ton tekno atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüşümden elde edilen gelirle de yüzlerce çocuğumuza eğitim desteği sağlandı. Projemize katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız, yıl boyu Turkcell mağazalarına tekno atıklarını getirerek hem çevreye hem de çocuklarımızın eğitimine katkı verebiliyor.



GELECEĞİ YAZAN KADINLAR PROGRAMI

KAÇ KİŞİNİN HAYATINA DOKUNDU?

11 yıldır sürdürdüğümüz ve geleceğin yazılımcılarını desteklediğimiz Geleceği Yazanlar programı, 10 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bu programın özel bir ayağı olarak 2017'de başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile kadınların yazılım dünyasında daha fazla yer almasını teşvik ediyoruz.



PROJELER HAYATA GEÇECEK

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR YAPAY ZEKÂ PROGRAMI KAPSAMINDA NELER YAPILIYOR?

Yapay zekâ, global değişim sürecini tetikleyen başlıca faktör olma özelliğine sahip. Bu kapsamda, geçen yıl Geleceği Yazanlar programımızın yeni ayağı olan Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ projesini başlattık. 17 bin kadına ulaşmayı ve ülkemizin yapay zekâ alanındaki rekabet gücünün artırılmasını amaçlanıyoruz.



Katılımcılara; Python, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme gibi eğitimler veriliyor ve kişisel gelişim desteği ile mentörlük olanakları sağlanıyor. Eğitimin ardından, katılımcılar 3'er kişilik ekiplerle 3 ana kategori altında projelerini geliştirecek. Toplamda 600 bin TL'lik ödül havuzuyla projelerinin hayata geçmesi sağlanacak. Ayrıca, uygun projeler için patent desteği de sunulacak.

Ali Taha Koç, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. (Takvim Gazetesi)

Dijital Bahar projesi kapsamında, 20'nci teknoloji odası geçen hafta Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açıldı. Ali Taha Koç, törenin ardından huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

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