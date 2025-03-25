Özgür Özel’in boykot provokasyonu piyasaya nasıl yansıdı? Altın fiyatları ve borsada son durum ne?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş (Canlı yayın ekran görüntüsü) DOLAR VE EURO GERİLEDİ Dolar kuru 38 lira seviyesinde. Resmi kur tarafında 37.98 lira seviyesi var. 38 lira seviyesinin altındayız. Euro dolar paritesi geriledi 1,07.80 seviyesine kadar ve dolayısıyla da 41 lira seviyesinde olan bir Euro TL kuru var. Şimdi dolar TL kuru geçen hafta ne kadardı? 41 lira seviyesinin üzerindeydi. Şu ana kadar 38 lira. Geçen hafta Euro TL kuru ne kadardı? 45 lira. Şu anda ne kadar? 41 lira.

Takvim Foto Arşiv EKONOMİ YÖNETİMİNİN HAMLELERİ Borsa İstanbul endeksi 9.000 puan seviyesinin altına kadar sarkmıştı. Şu anda 9.537 puan seviyesinde. Bu alınan kararların, tedbirlerin piyasalara pozitif etkisinin olduğu bu kur ataklarına karşı iyimser bir tampon olduğunu bize göstermiş oluyor.

Takvim Foto Arşiv ALTINDA 30 TL GERİLEME! Geçen hafta gram altın 4 bin 40 lira seviyesindeydi. Gram altın TL fiyatına fiziki altın tarafına şu anda 3 bin 725 lira seviyesinde haftayı 3 bin 755 lira seviyesinden kapatmıştı. Gram altın tarafında 30 lira civarında bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz.

Takvim Foto Arşiv TÜRKİYE PLANA SADIK Tabii hafta sonu sosyal medya hesaplarından herkes ne paylaştı? Dolar 50 lira olacak. Euro 60 lira olacak. Gram altının da muhtemelen 5.000 lira civarında bir açılış yapar söylemleri vardı. Sosyal medyada ciddi bir algı operasyonu vardı. Fiyatlar bugün az önce ifade ettiğim gibi ekonomi yönetiminin plana sadık bir şekilde yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani kur atakları şok fiyatlamalar gelse de içsel problemlerden kaynaklı çeşitli kargaşalar olsa da alınan tedbirlerle birlikte hem enflasyon tarafında hem de Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadedeki planlarına sadık kaldığını bize göstermiş oluyor.

Takvim Foto Arşiv Yine yatırımcılarla buluşmalar devam ediyor. Yine kurum ve kuruluşlar tek çatı altında toplanıp yine ekonomiyi kontrol etmeye devam ediyor. Bu şu anlama gelmiyor. Orta ve uzun vadede dışsal nedenle veya içsel nedenle yeni kur atakları gelmeyecek anlamına gelmiyor. Tabii ki piyasalardaki belirsizlik, piyasalardaki anormal sürecin yaşanması ile birlikte bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de kur atakları, şok fiyatlamalar olabilir.