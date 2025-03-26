İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinde tarih belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarihi duyurdu.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
"İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz.
ÖDEMELER NEREDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız."