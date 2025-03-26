"Rekabet" harekete geçti: Opet'e soruşturma!

Akaryakıt şirketi Opet'e sorutşurma başlatıldı.
REKABET KURUMU İDDİALAR SONRASI HAREKETE GEÇTİ
Rekabet Kurumu, akaryakıt dağıtım şirketi Opet hakkında, bayileriyle yaptığı anlaşmalar yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.
Yapılan önaraştırma sonucunda, Opet ile bayileri arasında imzalanan bayilik sözleşmelerinin yürürlükte olduğu süre boyunca, bayilik faaliyetinin gerçekleştirildiği araziler üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığı tespit edildi.
Rekabet Kurumu Opet hakkında soruşturma başlattı
Bu yöntemle bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yılı aşacak şekilde yapılandırıldığına dair bulgular elde edildi.
Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün süresine etki eden intifa ve kira sözleşmeleri tek bir anlaşma olarak kabul ediliyor. Bu tür sözleşmeler kapsamında dağıtıcı ve bayi arasındaki dikey ilişki en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği'nden faydalanabiliyor. Dağıtıcıların bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşmalara zorlamaları yasaklanmış durumda.
Rekabet Kurumu Opet hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurumu tarafından yürütülecek soruşturmada, Opet'in dikey anlaşmalar yoluyla rekabet kurallarını ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.