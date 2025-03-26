"Rekabet" harekete geçti: Opet'e soruşturma!

Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün süresine etki eden intifa ve kira sözleşmeleri tek bir anlaşma olarak kabul ediliyor. Bu tür sözleşmeler kapsamında dağıtıcı ve bayi arasındaki dikey ilişki en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği'nden faydalanabiliyor. Dağıtıcıların bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşmalara zorlamaları yasaklanmış durumda.

Rekabet Kurumu Opet hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu tarafından yürütülecek soruşturmada, Opet'in dikey anlaşmalar yoluyla rekabet kurallarını ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.