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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kararlılıkla uygulayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketlerinin son dönem gelişmelerini yansıtmadığını, finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngördüklerini belirtti.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 12:46 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Kararlılıkla uygulayacağız

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Buna göre, martta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 ve reel sektör için 0,8 puan düşerek yüzde 41,1'e gerilerken, hane halkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.

Bakan Mehmet Şimşek'in X hesabından yayımladığı istatistikler. Bakan Mehmet Şimşek'in X hesabından yayımladığı istatistikler.

"KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden verileri değerlendirdi. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bakan Mehmet Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım.Bakan Mehmet Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım.

"Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde yüzde 41,1'e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."

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