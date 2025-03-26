Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Kararlılıkla uygulayacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Buna göre, martta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 ve reel sektör için 0,8 puan düşerek yüzde 41,1'e gerilerken, hane halkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.