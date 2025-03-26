36 ay vadede 400 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? Garanti, Ziraat, Halkbank, İş Bankası...

Taşıt alımlarında finansman ihtiyacını karşılamak isteyen bireyler için bankaların güncel kredi teklifleri açıklandı. 400 bin TL'lik taşıt kredisi için 36 ay vadeli seçeneklerde faiz ve kar payı oranları %3,25 ile %7,41 arasında değişirken, aylık taksit ve toplam ödeme tutarlarında ciddi farklılıklar dikkat çekiyor.

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