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36 ay vadede 400 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? Garanti, Ziraat, Halkbank, İş Bankası...

Bankaların Mart 2025 itibarıyla sunduğu 400 bin TL’lik 36 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranları ve geri ödeme tutarları güncellendi. Aylık taksitler 21 bin TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkarken, toplam geri ödemeler ise bankaya göre 787 bin TL ile 1 milyon 441 bin TL arasında değişiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 17:03 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 17:03

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Taşıt alımlarında finansman ihtiyacını karşılamak isteyen bireyler için bankaların güncel kredi teklifleri açıklandı. 400 bin TL'lik taşıt kredisi için 36 ay vadeli seçeneklerde faiz ve kar payı oranları %3,25 ile %7,41 arasında değişirken, aylık taksit ve toplam ödeme tutarlarında ciddi farklılıklar dikkat çekiyor.

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ SEÇENEKLERİ (AYLIK TAKSİTE GÖRE SIRALI)

Banka/Kurum Faiz/Kâr Payı Oranı Aylık Taksit (₺) Toplam Ödeme (₺)
İş Bankası %3,40 22.401,28 808.446
TEB %3,49 22.754,17 821.150
Alternatif Bank %3,59 23.149,07 835.366
Garanti BBVA %3,79 23.947,55 864.111
Akbank %3,80 23.987,77 865.859
ALJ Finans %4,49 26.828,54 968.127
Ziraat Bankası %4,79 28.101,55 1.013.655
Halkbank %5,15 29.657,01 1.069.652
Anadolubank %5,30 30.313,61 1.093.289
Şekerbank %7,41 39.991,07 1.441.678

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