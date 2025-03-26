PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Piyasalar toparlandı: Dolar gerilemeye başladı!

Piyasalar toparlanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü panik havasının etkisiyle 36.68 liradan 41.64 liraya yükselen dolar, 37.95 liraya geriledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
Piyasalar toparlandı: Dolar gerilemeye başladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekonomide panik havası oluşturmak isteyenlerin oyunu tutmadı. Güçlü ekonomik altyapı ve ilgili kurumların aksiyonlarıyla 2 günlük türbülans atlatıldı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü panik havasının etkisiyle 36.68 liradan 41.64 liraya yükselen dolar, 37.95 liraya geriledi. 40.17 liradan 44.88 liraya çıkan euro da 41.1 lirayı gördü. Yüzde 37'den 51.2'ye kadar yükselen 2 yıllık gösterge tahvilin faizi dün tekrar yüzde 43'e geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) ise 328'den 300'e indi.

BORSA BANKALARLA UÇTU
Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası tarafından alınan önlemlere dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) katıldı. BDDK, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi. Kararın ardından borsa banka hisselerinin öncülüğünde dün gün içerisinde yüzde 5.5 yükselerek 9.811 puana kadar çıktı.


TÜM ADIMLAR ATILIYOR
Merkez Bankası, 20 Mart'ta Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı. Sosyal medya hesabından bu işlemlere ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, "Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" dedi.

KÜRESEL YATIRIMCILARLA TELEKONFERANS
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün uluslararası yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile, küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecektir. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İyi bir ülke lideri de iyi
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklar
Borsa İstanbul
İşte CHP’nin gerçek yüzü! Gezi’nin çapulcuları Saraçhane’nin ağzı bozuk vandalları! Başkan Erdoğan’a alçak hakaretler
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi
Yunan ordusundan Türkiye’ye küstah hakaretler! Ankara’dan Atina’ya sert tepki
CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler
CANLI | CHP’nin yolsuzluk provokasyonu! İzinsiz gösterilerde 172 kişi tutuklandı
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin
AK Partilileri hedef alarak katliam çağrısı yapmıştı! İlker Canikligil gözaltına alındı
Bakanlık yolsuzluğu belgeledi! ⁠Ekosistem çöktü | İmamoğlu örgütünden yandaş müteahhitlere yüzde 30 emsal kıyağı
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması: Kent değil Kandil uzlaşısı! Savcılık itirazı yükleniyor
AK Parti’den Özgür Özel’in yerli ürünleri boykot çağrısına tepki: Rotasından çıktı!
Riyad’da mekik diplomasisi! ABD ve Rusya’dan Karadeniz kararı
Başsavcılığa şikayet yağıyor! İş insanı İdris Özcelep İmamoğlu ve rant çetesini ihbar etti: Fatih Keleş ne istiyorsa ver işini çözelim
Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor
İsrail’e gül Türk markalara diken! Özgür Özel’den boykot provokasyonu: Hedefine yerli markaları koydu
CHP’nin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi
CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!