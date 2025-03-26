Piyasalar toparlandı: Dolar gerilemeye başladı!

Ekonomide panik havası oluşturmak isteyenlerin oyunu tutmadı. Güçlü ekonomik altyapı ve ilgili kurumların aksiyonlarıyla 2 günlük türbülans atlatıldı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü panik havasının etkisiyle 36.68 liradan 41.64 liraya yükselen dolar, 37.95 liraya geriledi. 40.17 liradan 44.88 liraya çıkan euro da 41.1 lirayı gördü. Yüzde 37'den 51.2'ye kadar yükselen 2 yıllık gösterge tahvilin faizi dün tekrar yüzde 43'e geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) ise 328'den 300'e indi.



BORSA BANKALARLA UÇTU

Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası tarafından alınan önlemlere dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) katıldı. BDDK, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi. Kararın ardından borsa banka hisselerinin öncülüğünde dün gün içerisinde yüzde 5.5 yükselerek 9.811 puana kadar çıktı.



TÜM ADIMLAR ATILIYOR

Merkez Bankası, 20 Mart'ta Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı. Sosyal medya hesabından bu işlemlere ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, "Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" dedi.



KÜRESEL YATIRIMCILARLA TELEKONFERANS

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün uluslararası yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile, küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecektir. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" denildi.