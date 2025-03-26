Emekliye çifte ödeme: Farklar hesaplara geçiyor! Bayram ikramiyesinde süreçte neler var?

Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)



KİME NE KADAR FARK?

Bu hafta 3 bin lira alan emeklilere bin lira fark yatırılırken; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750 lira, aylık oranı yüzde 50 olup bu hafta bin 500 lira alana 500 lira, aylık oranı yüzde 25 olup bu hafta 750 lira yatırılana da 250 lira ikramiye zam farkı ödenecek.