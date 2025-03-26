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Emekliye çifte ödeme: Farklar hesaplara geçiyor! Bayram ikramiyesinde süreçte neler var?

SSK emeklilerinin ikramiye ödemeleri bugün tamamlanırken, yarın da sıra Bağ-Kur’lulara gelecek. Memur emeklilerine de 28 Mart’ta hem ikramiye hem erken maaş var.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
Emekliye çifte ödeme: Farklar hesaplara geçiyor! Bayram ikramiyesinde süreçte neler var?

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Emeklilere, dul ve yetimlere bayram ikramiyesi ödemeleri sürüyor. SSK emeklileri, dul ve yetimlerinin hafta başında başlayan ödemeleri bugün tamamlanırken, sıra Bağ-Kur ve memur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyeleri yarın ikramiyeleri yatırılacak.

Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)

% 33.3'LÜK ZAM FARKI
28 Mart'ta da memur emeklilerine hem erken maaş hem bayram ikramiyesi ödemeleri gerçekleştirilecek. Memur emeklileri 1 Nisan- 5 Nisan tarihleri arasında yatırılması gereken maaşlarını, erken ödemeyle 28 Mart'ta alacak. İkramiye ödemeleri 28 Mart'ta tamamlanırken, hak sahiplerine bir de fark ödemesi yapılacak.

Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)

Bayram ikramiyesini yüzde 33.3 artıran düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. SGK da fark ödemelerini gerçekleştirecek.

Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)

KİME NE KADAR FARK?
Bu hafta 3 bin lira alan emeklilere bin lira fark yatırılırken; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750 lira, aylık oranı yüzde 50 olup bu hafta bin 500 lira alana 500 lira, aylık oranı yüzde 25 olup bu hafta 750 lira yatırılana da 250 lira ikramiye zam farkı ödenecek.

Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)

Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bu hafta 750 lira yatırılırken, yasa çıkınca da 250 lira verilecek. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da şimdi bin 350 lira ikramiye yatırılırken, ikramiye artışı yasalaşınca 450 lira fark ödenecek. EKONOMİ SERVİSİ

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