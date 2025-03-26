Emekliye çifte ödeme: Farklar hesaplara geçiyor! Bayram ikramiyesinde süreçte neler var?

Emeklilere, dul ve yetimlere bayram ikramiyesi ödemeleri sürüyor. SSK emeklileri, dul ve yetimlerinin hafta başında başlayan ödemeleri bugün tamamlanırken, sıra Bağ-Kur ve memur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyeleri yarın ikramiyeleri yatırılacak.
Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)
% 33.3'LÜK ZAM FARKI
28 Mart'ta da memur emeklilerine hem erken maaş hem bayram ikramiyesi ödemeleri gerçekleştirilecek. Memur emeklileri 1 Nisan- 5 Nisan tarihleri arasında yatırılması gereken maaşlarını, erken ödemeyle 28 Mart'ta alacak. İkramiye ödemeleri 28 Mart'ta tamamlanırken, hak sahiplerine bir de fark ödemesi yapılacak.
Emekliye çifte ödeme: Bayram ikramiyesinde süreçte neler var? Fark ne zaman verilecek. (AA)
Bayram ikramiyesini yüzde 33.3 artıran düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. SGK da fark ödemelerini gerçekleştirecek.