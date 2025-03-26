E-ticaret bayram etti!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala e-ticaret sektöründe hareketlilik yaşanırken, bu bayram 400 milyar liralık satış gerçekleşmesi bekleniyor. Bayram döneminde tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler talep görürken, hediyelik eşya kategorisinde de artış yaşanıyor.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, bayrama özel marka ve pazar yerlerinin kampanyalarıyla alışverişlerde yüzde 30 artış gözlemlendiğini belirterek, "Havaların ısınması ve mevsim geçişiyle birlikte, tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde e-ticaret sektöründe 400 milyar liralık satışın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.



ORTALAMA SEPET 1500 TL

Bayramda ortalama sepet tutarının bin 500 lira olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, tüketicilere "Kampanya ve teklifleri mutlaka karşılaştırarak değerlendirin" uyarısı yaptı. TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara da Ramazan Bayramı'nın hareketli bir dönem olacağını belirterek, "Yüzde 40'lık artışla 350-400 milyar liralık e-ticaret hacmi bekliyoruz" dedi.

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