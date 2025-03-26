PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

E-ticaret bayram etti!

Bu bayram 400 milyar liralık satış gerçekleşmesi bekleniyor. Bayram döneminde tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler talep görürken, hediyelik eşya kategorisinde de artış yaşanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
E-ticaret bayram etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala e-ticaret sektöründe hareketlilik yaşanırken, bu bayram 400 milyar liralık satış gerçekleşmesi bekleniyor. Bayram döneminde tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler talep görürken, hediyelik eşya kategorisinde de artış yaşanıyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, bayrama özel marka ve pazar yerlerinin kampanyalarıyla alışverişlerde yüzde 30 artış gözlemlendiğini belirterek, "Havaların ısınması ve mevsim geçişiyle birlikte, tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde e-ticaret sektöründe 400 milyar liralık satışın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

ORTALAMA SEPET 1500 TL
Bayramda ortalama sepet tutarının bin 500 lira olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, tüketicilere "Kampanya ve teklifleri mutlaka karşılaştırarak değerlendirin" uyarısı yaptı. TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara da Ramazan Bayramı'nın hareketli bir dönem olacağını belirterek, "Yüzde 40'lık artışla 350-400 milyar liralık e-ticaret hacmi bekliyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İyi bir ülke lideri de iyi
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklar
Borsa İstanbul
İşte CHP’nin gerçek yüzü! Gezi’nin çapulcuları Saraçhane’nin ağzı bozuk vandalları! Başkan Erdoğan’a alçak hakaretler
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi
Yunan ordusundan Türkiye’ye küstah hakaretler! Ankara’dan Atina’ya sert tepki
CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler
CANLI | CHP’nin yolsuzluk provokasyonu! İzinsiz gösterilerde 172 kişi tutuklandı
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin
AK Partilileri hedef alarak katliam çağrısı yapmıştı! İlker Canikligil gözaltına alındı
Bakanlık yolsuzluğu belgeledi! ⁠Ekosistem çöktü | İmamoğlu örgütünden yandaş müteahhitlere yüzde 30 emsal kıyağı
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması: Kent değil Kandil uzlaşısı! Savcılık itirazı yükleniyor
AK Parti’den Özgür Özel’in yerli ürünleri boykot çağrısına tepki: Rotasından çıktı!
Riyad’da mekik diplomasisi! ABD ve Rusya’dan Karadeniz kararı
Başsavcılığa şikayet yağıyor! İş insanı İdris Özcelep İmamoğlu ve rant çetesini ihbar etti: Fatih Keleş ne istiyorsa ver işini çözelim
Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor
İsrail’e gül Türk markalara diken! Özgür Özel’den boykot provokasyonu: Hedefine yerli markaları koydu
CHP’nin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi
CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!