Çinli otomotiv devi Chery’den Türkiye’ye dev yatırım!

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD'nin ardından bir diğer otomobil üreticisi Chery de Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Marka, Samsun'da kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

Ar-Ge merkezi de kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR BELGESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda, Çinli otomotiv devi Chery'nin temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

BYD'DEN TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.