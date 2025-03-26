KOSGEB 36 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi veriyor: Girişimcinin yüzünü güldüren destek!

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş Kurma Desteği'ne tüm sektörlerdeki işletmeler başvurabilirken, İş Geliştirme Desteği için yalnızca belirli NACE kodlarına sahip sektörler destekleniyor. Bunlar:

🔴 C – İmalat

🔴 61 – Telekomünikasyon

🔴 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık

🔴 63 – Veri işleme, bilişim altyapısı

🔴 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

Girişimcinin işletmede en az %50 ortaklık payı olmalı ve bu oran destek süresi boyunca korunmalı.

İşletme, kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapmalı.

Daha önce bazı girişimcilik desteklerinden yararlananlar bu programa başvuramıyor.

MAKİNEYİ KİRALAMA YOK!

Destek kapsamında alınan makineler, yazılımlar veya kalıplar satılamaz, kiralanamaz veya devredilemez. Üç yıl boyunca işletmede aktif şekilde bulunması gerekiyor.