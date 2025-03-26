SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

KOSGEB 36 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi veriyor: Girişimcinin yüzünü güldüren destek!

KOSGEB, yeni iş kurmak isteyen girişimciler ile işini büyütmek isteyen işletmelere yönelik hazırladığı Girişimci Destek Programı kapsamında 1,5 milyon TL'ye kadar finansman sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 10:38
KOSGEB 36 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi veriyor: Girişimcinin yüzünü güldüren destek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeni girişimcilere can suyu olacak destek programını duyurdu. Üstelik bu program kapsamında işletmeler, 1.500.000 TL'ye kadar finansman sağlayabiliyor. Geri ödemeli olan bu desteğin %80'i KOSGEB tarafından karşılanıyor.

Fotoğraf: KOSGEBFotoğraf: KOSGEB

İŞ KURMAK İSTEYENE GERİ ÖDEMESİZ DESTEK!

Yeni bir işletme kurmak isteyen girişimciler için program oldukça cazip.
Destekler şu şekilde:

Gerçek kişi işletme kuran girişimcilere: 10.000 TL

Sermaye şirketi kuranlara: 20.000 TL

Eğer girişimci kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını ise bu tutarlara 10.000 TL ilave yapılıyor.

Ayrıca her yıl, çalışan personelin prim gün şartı sağlanırsa, 1 aylık brüt asgari ücret tutarında personel gideri desteği de veriliyor.

Programın amacıProgramın amacı

İŞİNİZİ BÜYÜTMEK Mİ İSTİYORSUNUZ? 1,5 MİLYON TL HAZIR!

Mevcut işletmesini büyütmek isteyenler için "İş Geliştirme Desteği" kapsamında:

  • Personel Gideri Desteği

  • Makine, Teçhizat ve Kalıp Alımı Desteği

  • Yazılım Giderleri Desteği

  • Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz gibi hizmet alımı destekleri sunuluyor.

Toplam destek 1.500.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Eğer girişimci kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını ise bu rakam 1.650.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş Kurma Desteği'ne tüm sektörlerdeki işletmeler başvurabilirken, İş Geliştirme Desteği için yalnızca belirli NACE kodlarına sahip sektörler destekleniyor. Bunlar:

🔴 C – İmalat

🔴 61 – Telekomünikasyon

🔴 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık

🔴 63 – Veri işleme, bilişim altyapısı

🔴 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

Girişimcinin işletmede en az %50 ortaklık payı olmalı ve bu oran destek süresi boyunca korunmalı.

İşletme, kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapmalı.

Daha önce bazı girişimcilik desteklerinden yararlananlar bu programa başvuramıyor.

MAKİNEYİ KİRALAMA YOK!

Destek kapsamında alınan makineler, yazılımlar veya kalıplar satılamaz, kiralanamaz veya devredilemez. Üç yıl boyunca işletmede aktif şekilde bulunması gerekiyor.

SON BAŞVURU

Destek ödemeleri için ödeme talep formu, projenin tamamlanmasından sonra en geç 4 ay içinde yapılmalı. Aksi halde destek hakkı kaybedilebiliyor.

➡️ Başvuru için KOSGEB Resmi Sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Evveli eczacı kafası mandacı! ABD’ye yalvaran İngiliz’e ağlayan Özgür Özel’e tepki yağıyor: CHP Türkiye partisi olmaktan çıktı
Uludağ’da otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çekti
Borsa İstanbul
Bağ-Kurluya 5 yıl erken emeklilik! Gözler TBMM’de! Prim indirimi mi geliyor?
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık
Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
ABD’de Signalgate skandalı! Trump cadı avı dedi: Savunma grubuna sızan gazeteci tüm mesajları paylaştı
TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak? Trafikte yeni kurallar! Artık 250 bin TL cezası var
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?
Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: 81 ili saracak! İkinci atak geliyor pencereleri açmayın
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim
Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!
Savcılık harekete geçti! İmamoğlu için sahte tanık aranıyor diyen CHP’li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’n dosyası ayrıldı
ABD’de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e akılalmaz gözaltı! Türkiye devrede
Devlet Bahçeli’den CHP’nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de Nuri Aslan dönemi! Beylikdüzü’nde Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı