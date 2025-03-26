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Bodrum’un fiyat tarifesi belli oldu!

Bayram tatilinde yüzde 55 doluluk beklenen Bodrum’un fiyat tarifesi belli oldu. Kişi başı fiyat bin 500 liradan başlarken, 41 bin liraya kadar çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
Bodrum’un fiyat tarifesi belli oldu!

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Muğla'nın ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik arttı. İlçe genelinde bayram tatili kapsamında otellerde yüzde 55 civarında doluluk beklediklerini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Rezervasyonlar devam ediyor. İç pazar son dakika rezervasyonları çok sever. Bodrum'da çeşitlilik çok fazla bu kapsamda otel fiyatları kişi başı bin 500 liradan başlıyor, 41 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

DIŞ PAZAR DA HAREKETLİ
Bayram tatiliyle birlikte hem iç hem de dış pazarda hareketliliğin başlayacağını söyleyen Şahin, "Oteller bu yıl bayram dolasıyla daha erken açılmış olacak. 28 Mart'ta oteller kapılarını açacak. Bayramla beraber sezon başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kışın İngiltere'den Bodrum'a belli dönemlerde uçak seferlerinin olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu: "Havaların ısınmasıyla hareketlilik olacak. Bayramla beraber açık olan otellerin fazla olmasıyla dış pazardan da artı bir etki olacak ve sezon başlayacak. Bodrum'da genelde uçak seferleri 26 Nisan'dan itibaren artıyor. Bu tarihlerde özellikle İngiltere ve Almanya'dan uçuşlar artacak."

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