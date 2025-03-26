Bakanlık açıkladı: 16 ilaç daha geri ödeme listesinde!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını söyledi.



Işıkhan, "Dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan 8'i yerli üretim olan 16 ilaç geri ödeme listesine eklendi" dedi.



Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının da artırıldığını belirten Işıkhan, "Aile hekimliği uzmanları ve iç hastalıkları uzmanları daha fazla ilaca rapor düzenleyebilecek" şeklinde konuştu.

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