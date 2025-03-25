Yıldız Ventures’den yenilikçi fikirler geliştiren girişimcilere destek!

Yıldız Ventures, Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in başlattığı hızlandırma programına destek oluyor. "pladis Accelerator Programme powered by Yildiz Ventures" isimli Hızlandırma Programı, üç temel alanda yenilikler geliştiren vizyoner girişimleri arıyor.



Seçilen işletmeler gıda-perakende teknolojisi ve inovasyon ekosisteminin önemli aktörleriyle, sektör liderleri, kurumsal iş ortakları ve girişim yatırımcılarıyla bağlantı kurma fırsatı yakalayacak.



Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, "Program, gıda sistemlerini dönüştürebilecek çığır açıcı fikirleri desteklemek için benzersiz fırsat sunuyor" diye konuştu.

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