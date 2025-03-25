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Bakan Uraloğlu Google'ın algoritmasını değerlendirdi: İnisiyatif alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google’ın şeffaf olmayan algoritma değişikliklerini değerlendirdi. Telif beklentisi ve reklam süreçleri ile ilgili dijital haber yayıncılarının şikayetlerini ve taleplerini dinledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
Bakan Uraloğlu Google’ın algoritmasını değerlendirdi: İnisiyatif alacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google'ın şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri, telif beklentisi ve reklam süreçleri ile ilgili dijital haber yayıncılarının şikayetlerini ve taleplerini dinledi.

Google'ın şeffaf olmayan algoritma değişikliklerini ve muhattap bulundurmamasını değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Yayıncılarımızın yanındayız. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu konuda insiyatif alacağız. Telif süreci ve Google'ın reklam pazarıyla ilgili de ilgili bakanlıklar ile görüşüp, koordine halinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, dijital telif yasasının yayıncılar için önemini bildiğini, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de görüşerek elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

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