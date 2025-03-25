Teknoloji üreten firmalara devlet desteği!

Türkiye Teknoloji ve İnovasyon Fonu aracılığıyla ileri teknoloji ürünü geliştiren firmalara sağladığı desteklerle "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde teknoloji firmalarına yönelik farklı kategorilerde destekler sağlanıyor.



Doğrudan yatırım alan firmalar arasında patoloji süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik yapay zeka tabanlı karar destek yazılımı geliştiren Virasoft, yenidoğanların beslenme yeteneğinin ölçülmesine yönelik biyomedikal ürünler geliştiren Kuartismed ve mikro akışkan tabanlı, likit biyopsi platformu üreticisi Cellsway gibi sağlık teknolojisi geliştiren kuruluşlar yer alıyor.



Otel müşteri yönetim platformu geliştiricisi WeBee, e-ticaret analitiği platformu üreticisi Mindsite, yeni nesil dijital pazarlama platformu üreticisi Wask, perakendeye yapay zeka çözümleri sunan Vispera ve görsel veri anonimizasyonu yapan Syntonym de doğrudan yatırım alanlardan. Otomotive yönelik artırılmış gerçeklik entegrasyonlu gösterge paneli üreticisi CY Vision ve AI destekli otonom teslimat robotları ve sistemleri geliştiricisi Delivers.AI da doğrudan yatırım aldı.



Son olarak SAE Seviye-4 otonom sürüş yazılım platformu üreticisi Adastec ve otomotive yönelik kamera ve ileri seviye sürüş destek sistemi çözümleri geliştiricisi Büyütech'in de doğrudan yatırım programına dahil edilmesiyle fon kapsamında yatırım alan firma sayısı 12'ye ulaştı. Dolaylı yatırım alanlar ise girişim sermayesi yatırımları Revo, ScaleX ve 500 İstanbul oldu.

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