Mustafa Yıldırım: 3.5 milyon kişi otobüslerle seyahat edecek!

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın, okulların ara tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketliliğin 27 Mart itibarıyla başlayacağını belirterek, "Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak. Yaklaşık 3.5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz" dedi.



Tatilin 9 günlük süreyi kapsadığına işaret eden Yıldırım, "Bu haftanın ortasından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükenmek üzere. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 27 Mart'ta başlayacak otobüslerdeki hareketlilik, dönüşte 6-7 Nisan'da olacak. Otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için başvuruda bulunacağız" diye konuştu.

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