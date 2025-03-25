Merkez ve SPK’dan yeni adımlar: Piyasalar haftaya pozitif başladı!

Ekonomi yönetiminden "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" mesajı gelirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni adımlar geldi.



SPK, 25 Nisan'a kadar Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiğini duyurdu. TCMB de 50 milyar TL'lik 30 gün vadeli likidite senedi ihracı için ihale açtı. Banka bu uygulamaya daha önce 2007'de başvurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN