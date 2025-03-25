KOSGEB desteğiyle yapay zeka tabanlı projeler geliştiriyor!

KOSGEB desteği sayesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknopark'ta firma açan girişimci, yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor. Yapay zekayı son kullanıcıya ulaştırmanın oyunlar üzerinden daha kolay olduğunu söyleyen Özgür Alper, "Yapay zekayı kullanıcılarla oyunlar üzerinden buluşturmayı amaç edindim. 2023 yılında KOSGEB girişimci desteğiyle NKÜ Teknopark'ta firmamızı kurdum. Burada asıl amacım yapay zekayla projelerimi hızlı geliştirerek, son kullanıcıya daha hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak" dedi.



Alper, oyunların yapay zeka sayesinde hızla geliştiğini, oyun sektöründen Türkiye'nin daha fazla pay alabileceğini belirterek, "Türkiye, genç girişimcilerin tutkusu, yatırımcıların desteği ve devletimizin teşvikleriyle yapay zeka ve oyun sektöründe küresel bir oyuncu olacak" diye konuştu.

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