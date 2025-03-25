İstihdamı Koruma Destek Programı büyük ilgi görüyor: Çalışan başına 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek!

KOSGEB'in KOBİ'lerin istihdamını korumalarına katkı sağlamak amacıyla başlattığı İstihdamı Koruma Destek Programı büyük ilgi gördü. Başvuruları geçen ay alınmaya başlanan program kapsamında tekstil, mobilya, deri ve giyim gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan her personel için 30 gün prim gün başına 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek sağlanırken, bu imkandan yararlanmak için son haftaya güne girildi.



4 SEKTÖR KAPSAMDA

Bu programla, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin istihdamını koruması, sektördeki iş sürekliliğinin desteklenmesi ve ekonomik canlılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanıyor. Program, emek yoğun imalat sanayi sektörleri olan; giyim eşyalarının imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve mobilya imalatında istihdamı korumak üzere yürürlüğe alındı. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere 2024 yılının son üç ayına ait aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025 yılında koruması durumunda çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz olarak performans desteği sağlanıyor.



12 AY SÜRECEK

Programın süresi 12 ay olarak belirlenirken, programa başvuran 249 çalışanı olan bir işletmeye, üst limiti 7 milyon 470 bin lira olacak şekilde destek sağlanıyor. Destekten faydalanmak isteyen işletmelerin merkez veya şubelerinin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle ana veya yan faaliyet olarak ilgili sektörlerde bulunmaları şartı var. Son başvuru tarihi 31 Mart olan programın detaylarına "www.kosgeb. gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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