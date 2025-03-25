SGK'DAN EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 27 bin TL'lik liste değişiyor! Yeni protokol ile en yüksek ödeme kaç TL olacak?
Emekliler için 2025 yılı bankaların promosyon ödemelerinde büyük değişimlere sahne oldu. Maaş artışlarıyla birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarını yenileyerek ödeme tutarlarını artırdı. Emekliler 27 bin liraya kadar promosyon alabilecekleri yeni kampanyalarla karşı karşıya. Peki bankalar hangi tutarları sunuyor ve SGK'nın yeni protokolü ne gibi değişiklikler getirecek? İşte emeklileri bekleyen fırsatlar.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:26