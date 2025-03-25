Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK'DAN EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 27 bin TL'lik liste değişiyor! Yeni protokol ile en yüksek ödeme kaç TL olacak?

SGK'DAN EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 27 bin TL'lik liste değişiyor! Yeni protokol ile en yüksek ödeme kaç TL olacak?

Emekliler için 2025 yılı bankaların promosyon ödemelerinde büyük değişimlere sahne oldu. Maaş artışlarıyla birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarını yenileyerek ödeme tutarlarını artırdı. Emekliler 27 bin liraya kadar promosyon alabilecekleri yeni kampanyalarla karşı karşıya. Peki bankalar hangi tutarları sunuyor ve SGK'nın yeni protokolü ne gibi değişiklikler getirecek? İşte emeklileri bekleyen fırsatlar.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 08:19 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:26
EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 27 bin TL’lik liste yenileniyor! SGK protokolü ile en yüksek ödeme kaç TL olacak?

2025 yılı emekliler için promosyon ödemelerinde büyük değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Bankalar emeklilere sundukları promosyon kampanyalarını yenileyerek ödeme tutarlarını artırdı ve 27 bin liraya kadar ödeme imkanı sundu. Gözler şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak yeni protokole çevrildi. SGK'nın bankalarla yapacağı yeni düzenlemeyle emekliler daha fazla kazanç sağlayacak.

EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 27 bin TL’lik liste yenileniyor! SGK protokolü ile en yüksek ödeme kaç TL olacak?

Bankalar Promosyon Ödemelerini Arttırdı

Bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar maaş dilimlerine göre şekilleniyor. Şu anda emekliler, maaşlarına göre değişen tutarlarda promosyon alabiliyor.

EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 27 bin TL’lik liste yenileniyor! SGK protokolü ile en yüksek ödeme kaç TL olacak?

Ödemeler şu şekilde sıralanıyor:

10.000 TL'nin altı maaş: 5.000 TL - 20.000 TL arasında promosyon

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş: 8.000 TL - 23.000 TL arasında promosyon

EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 27 bin TL’lik liste yenileniyor! SGK protokolü ile en yüksek ödeme kaç TL olacak?

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş: 10.000 TL - 25.000 TL arasında promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL - 27.000 TL arasında promosyon

EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 27 bin TL’lik liste yenileniyor! SGK protokolü ile en yüksek ödeme kaç TL olacak?

Bazı bankalar, ek ürün kullanımı gibi şartlarla daha yüksek tutarlarda promosyon ödemesi yaparken, bazı bankalar ise şartsız ödeme yapıyor. Ancak, bu promosyon ödemeleri sadece bankaların sunduğu kampanyalarla sınırlı değil.