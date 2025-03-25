PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak?

Emeklilere, dul ve yetimlere bayram ikramiyesi ödemeleri sürerken, bin liraya varan farklar için gözler bugün toplanacak TBMM Genel Kurulu’na çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonların merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri sürüyor. SSK emeklileri, dul ve yetimlerinin dün başlayan ödemeleri, yarın tamamlanacak. Ardından 27 Mart'ta Bağ-Kur emeklilerine ikramiyeleri yatırılırken, 28 Mart'ta da memur emeklilerine erken maaşla birlikte ödeme yapılacak.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)

İkramiye ödemeleri mevcut tutar üzerinden yapılıyor. Emeklilere 3 bin lira, dul ve yetimlere bu tutar üzerinden hisseleri oranında hesaplanan rakam yatırılırken, ikramiyedeki yüzde 33.3'lük zam farkı da TBMM gündemindeki yasa çıkınca yatırılacak.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)

SÜREÇTE NE VAR?
TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi geçen hafta karar yeter sayısı bulunamadığı için görüşememişti. Haftalık çalışmasına bugün başlayacak Genel Kurul'un gündeminde bu düzenleme olacak.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)

Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. SGK da fark ödemelerini gerçekleştirecek.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)

KİME NE KADAR FARK VAR?
Bu hafta 3 bin lira alan emeklilere bin lira fark yatırılırken; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara ise bu hafta yapılan 2 bin 250 liralık ödemenin ardından 750 lira fark verilecek. Ölüm aylığı yüzde 50 olup bu hafta bin 500 lira alana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olup bu hafta 750 lira yatırılana 250 lira ikramiye zam farkı ödenecek.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)

Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bu hafta 750 lira yatırılırken, yasa çıkınca da 250 lira verilecek. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da şimdi bin 350 lira ikramiye yatırılırken, ikramiye artışı yasalaşınca 450 lira fark ödenecek.

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)

Ramazan Bayramı da hem Mart hem Nisan ayına denk geldiğinden, Mart sonuna kadar bu yılki ilk bayram ikramiyesini alabilecek. Yani Nisan ayında emekli aylığı bağlananlara da ödeme yapılacak. Bu kişiler ikramiye ödemelerini emeklilik işlemi gerçekleştikten sonra alacak. EKONOMİ SERVİSİ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun yolsuzluk çarkı TAKVİM’de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
CHP’de 3 boyutlu kavga! Mahkeme rüşvet çarkını özetledi! Ne ararsan var! İmamoğlu hakkında çarpıcı tespit
Vakıf Katılım Bankası
Gazze’de üç maymunu oynayan İsrail’e gül Türk markalara diken uzatan Özgür Özel’den boykot provokasyonu! Hedefine yerli markaları koydu
Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz’den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!
İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak?
Türk Telekom
Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane’de Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! 41 provokatöre gözaltı
Eğitim Ailesi ile iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan Özel’e ve vandallara sert tepki: Bunların hesabı yargı önünde sorulacak
16 milyonun mahremine girdiler! İBB’den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a sert tepki: Pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar
CHP’de Özgür Özel Ekrem ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş’ı ıskartaya çıkarıp Ben de yarıştayım dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel’in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokaklara döküldü! 123 polis yaralandı bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi