İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)



Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. SGK da fark ödemelerini gerçekleştirecek.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)



KİME NE KADAR FARK VAR?

Bu hafta 3 bin lira alan emeklilere bin lira fark yatırılırken; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara ise bu hafta yapılan 2 bin 250 liralık ödemenin ardından 750 lira fark verilecek. Ölüm aylığı yüzde 50 olup bu hafta bin 500 lira alana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olup bu hafta 750 lira yatırılana 250 lira ikramiye zam farkı ödenecek.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA) Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bu hafta 750 lira yatırılırken, yasa çıkınca da 250 lira verilecek. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da şimdi bin 350 lira ikramiye yatırılırken, ikramiye artışı yasalaşınca 450 lira fark ödenecek.



YENİ EMEKLİLER DE ALACAK

Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak? (AA)



Ramazan Bayramı da hem Mart hem Nisan ayına denk geldiğinden, Mart sonuna kadar bu yılki ilk bayram ikramiyesini alabilecek. Yani Nisan ayında emekli aylığı bağlananlara da ödeme yapılacak. Bu kişiler ikramiye ödemelerini emeklilik işlemi gerçekleştikten sonra alacak. EKONOMİ SERVİSİ TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN