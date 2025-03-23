SPK borsa için uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı! Açığa satış işlemi 25 Nisan’a kadar yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yatırımcı haklarını korumak ve piyasaların güvenilir, şeffaf ve istikrarlı işleyişini sağlamak amacıyla yeni kararlar aldı.

İşte o kararlar:

a) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

b) Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına,

B) Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar gerçekleştirilecek pay geri alımlarında;

a) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde yer alan "Geri alım için verilen fiyat emri, mevcut fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen satış fiyatından daha yüksek olamaz." şeklindeki hüküm ile Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın B bendinde yer alan "Geri alım için verilen fiyat emri, emir sisteminde bekleyen mevcut en yüksek alış fiyat teklifinden daha yüksek olamaz." şeklindeki hükmün uygulanmamasına,

b) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yer alan "Birinci seansın açılış seansı ve son 15 dakikası ile ikinci seansın açılış ve kapanış seansları içinde, geri alım programı dahilinde emir verilemez ve işlem gerçekleştirilemez." şeklindeki hüküm ile Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.2 (27.01.2016 tarih ve 3/77 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda yer alan "Gerek sürekli işlem gerekse tek fiyat yöntemi ile işlem gören paylarda açılış seansında, gün ortası tek fiyat bölümünde ve kapanış seansında geri alım programı dahilinde emir verilemez. Geri alım programı dahilindeki işlemler seansın diğer bölümlerinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, geri alım programı dahilinde özel işlem bildirimi yapılamaz." şeklindeki hüküm ve bu hükümlere uygun hareket edilmesi gerektiğini belirten Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın C bendinin ilgili kısmının uygulanmamasına,

c) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına,

C) Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17 nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari %35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranı asgari %20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine karar verilmiştir.