İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin lira ikramiye ödeme yapılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 250 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 25 olana da 750 lira ikramiye ödemesi yatırılacak.

İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)

KİM, NE KADAR FARK ALACAK?

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra emeklilere bin lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 750 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana da 250 lira ikramiye zam farkı yatırılacak.



ARTIŞ YARIN TBMM'DE

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi geçen hafta karar yeter sayısı bulunamadığı için görüşememişti. Teklifin, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul, bu düzenlemeyi gündemine alacak. Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sosyal Güvenlik Kurumu da hak sahiplerine fark ödemelerini gerçekleştirecek.

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