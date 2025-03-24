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İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat!

Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlayıp, Cuma günü tamamlanacak. Emeklilere 3 bin lira, dul-yetimlere bu tutar üzerinden hesaplanan tutar yatırılırken, yasa çıkınca fark ödenecek. Bu hafta memur emeklilerine ikramiyeyle birlikte erken maaş da verilecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mart 2025
İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat!

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Bayram ikramiyesinde takvim açıklandı, ödemeler SSK'lılarla başladı. Emeklilerin ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme henüz yasalaşmadığı için ödemeler zamsız tutardan yapılırken, en kısa sürede farkların yatırılacağı duyuruldu.

İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından açıklanan ödeme takvimine göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17'si, 18'i ve 19'u olanlara ödeme bugün gerçekleştirildi. SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 20'si, 21'i ve 22'si olanlara yarın, maaş ödeme günü ayın 23'ü, 24'ü, 25'i ve 26'sı olanlara da 26 Mart'ta ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.

İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)

MEMUR EMEKLİSİNE ERKEN MAAŞ
Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak. Memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Açıklanan takvime göre memur emeklileri bayram ikramiyeleriyle birlikte erken maaş da almış olacak.

İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)

ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin lira ikramiye ödeme yapılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 250 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 25 olana da 750 lira ikramiye ödemesi yatırılacak.

İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat! (AA)

KİM, NE KADAR FARK ALACAK?
TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra emeklilere bin lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 750 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana da 250 lira ikramiye zam farkı yatırılacak.

ARTIŞ YARIN TBMM'DE
TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi geçen hafta karar yeter sayısı bulunamadığı için görüşememişti. Teklifin, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul, bu düzenlemeyi gündemine alacak. Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sosyal Güvenlik Kurumu da hak sahiplerine fark ödemelerini gerçekleştirecek.

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