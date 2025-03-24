Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! O tarihten itibaren başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Nisan tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği tutarının da yer almasını kararlaştırdı.

Enerji Bakanlığı'nın talimatıyla elektrik faturalarında düzenleme yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtım şirketlerine yazı gönderdi.

Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlattı. O çalışmalarda sona gelindi ve takvim oluşturuldu. 1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da yer alacak. Faturada hem gerçek maliyet hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise; ödenmesi gereken tutar yazılacak.

Uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.