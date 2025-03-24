Bakan Şimşek’ten net mesaj: Elimizde yeterli araç var, gereken her önlemi alırız

Geçtiğimiz cuma akşamı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların temsilcileri, dün de Merkez Bankası yetkilileriyle bir araya geldi.

Bakan Şimşek, bu görüşmede, Orta Vadeli Program'ın şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve güçlü duruma getirdiğini vurgulayarak, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi; bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecek. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok" diye konuştu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası ev sahipliğinde yapılan teknik toplantıda da, ilgili tüm kurumların yakın iş birliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.