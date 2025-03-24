Bakan Bayraktar duyurdu: Sakarya’da üretim artacak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda süren üretim ile ilgili müjde vererek, "Bugün 3 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendimiz karşılar hale geldik. İnşallah Nisan'da bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız. 2028'de bugünkünün 5 katı gaz üreterek Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazı kendi gazımızdan sağlıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

100 BİN VARİL AŞILACAK

Bayraktar, şunları söyledi: "Adı terörle anılan Gabar'da şu anda hummalı bir çalışma var. Terörden dolayı adeta girilemeyen dağlarda, 90'ın üzerinde kuyu faaliyet gösteriyor. Günde 80 bin varil petrol üretir hale geldik. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. 100 bin varilin de üzerine çıkacağız."