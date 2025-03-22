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Bakanlık 37 bin personel için planlama başladığını duyurdu!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyor. Hakkaniyetli şekilde bu kadroları dağıtacağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
Bakanlık 37 bin personel için planlama başladığını duyurdu!

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Bakan Memişoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere dün Kayseri'ye gitti. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy ve Dursun Ataş karşıladı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ve Türkiye'nin hayırseveri, kamusu ve insanı ile örnek olan bir şehrinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Memişoğlu, "'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında 43'üncü ilimiz Kayseri'ye geldik. Kayseri, ülkemizin çok önemli şehirlerinden bir tanesi. Hem üretim hem ticaret hem de insaniyet anlamında Türkiye'nin önemli şehirlerinden.

Sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için hep beraber daha iyisini nasıl yapabiliriz, bunu tartışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, herkes merak ediyor. 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. En iyi şekilde, hakkaniyetli şekilde insanlarımıza bu kadroları dağıtacağız" dedi.

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