İngiltere’nin en büyük havalimanında yangın: Uçuşlar kapatıldı! Putin’in Batı’ya yönelik sabotaj kampanyasıyla mı bağlantılı?

Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow'u besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının büyük çaplı bir elektrik kesintisine neden olmasının ardından, havalimanının bu gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.



FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, havalimanının kapatılmasıyla bugün en az 1351 uçuş etkilendi. Söz konusu uçuş aksaklıklarından 291 bin yolcu etkilendi. Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı El Miliband, trafo merkezinin yedek jeneratörünün de devre dışı kalmış gibi göründüğünü belirterek, elektriğin sağlanması için National Grid şirketinin elinden geleni yaptığını söyledi.



Olayın, Rusya lideri Vladimir Putin'in Batı'ya yönelik sabotaj kampanyasıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Yangın nedeniyle 1300'den fazla uçuş etkilendi ve binlerce ev elektriksiz kaldı. Güvenlik uzmanı Will Geddes, "Eğer düşman bir yabancı güç olsaydım ve dünyanın en yoğun havalimanlarından birini bozmak isteseydim, trafo merkezi gibi kritik altyapıyı hedef alırdım" dedi.The Times gazetesinin haberine göre, terörle mücadele polisi, sabotaj ihtimalini araştırıyor.