Yüksek kazanç fırsatları usta ve kalifiye elemanları deprem bölgesine çekiyor!

Deprem bölgesindeki büyük inşaat projeleri, özellikle kalifiye işçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul'da bir inşaat işçisinin günlük kazancı 4 bin 500 liraya kadar çıkarken, deprem bölgesinde bu rakam 7 bin lirayı aşıyor. Sektör temsilcileri, bu durumun büyükşehirlerde işçi bulmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Yüksek kazanç fırsatları, usta ve kalifiye elemanların büyük çoğunluğunu deprem bölgesine yönlendirdi.



182 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYOR

İstanbul'da ciddi bir eleman sıkıntısı yaşandığını dile getiren sektör yetkilileri, şehirde işçi maliyetlerinin arttığını vurguluyor. Bu durum, büyükşehirlerde de ücret beklentilerinin yükselmesine sebep oluyor. Deprem bölgesindeki yoğun çalışmaların yürütülmesi için şu anda 182 bin inşaat işçisi faaliyet gösteriyor. Sektör temsilcileri, bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artabileceğini öngörüyor. Bölgedeki inşaat sürecinin hızlandırılması, hem ekonomi hem de istihdam açısından büyük önem taşıyor.

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