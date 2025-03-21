Yabancı yatırımcıdan son 1,5 yılın en yüksek alımı!

TCMB'nin "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre; yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Mart haftasında net 480.1 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 465.3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2.6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.



Böylece yabancı yatırımcı geçen hafta Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek haftalık hisse senedi alımına imza attı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Mart itibarıyla 34 milyar 547.6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Mart haftasında 35 milyar 800.6 milyon dolara yükseldi.

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