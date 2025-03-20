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Merkez Bankası'ndan flaş karar: Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46'ya yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46 seviyesine yükseltirken, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldı.

Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 18:26
Merkez Bankası’ndan flaş karar: Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’ya yükseltildi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti.

TCMB tarafından yapılan Para Politikası Kurulu Ara Toplantı Kararına ilişkin duyuruda Yaşar Fatih Karahan başkanlığında Kurulun, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığı belirtildi.



Toplantıda söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği risklerin değerlendirildiği ve sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındığı vurgulanan duyuruda, bu doğrultuda Kurulun Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Kurulun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Merkez Bankası'ndan flaş karar

Açıklamada, Kurulun kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı belirtilerek, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı kaydedildi.

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