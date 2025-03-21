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Sıfır faiz, sıfır endişe: 55 Bin TL kredi hemen cebinizde! İşte faizsiz kredi veren bankalar…

Bankalar 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi alma imkanı sunuluyor. Hem yeni müşterilere cazip fırsatlar sağlamak hem de mevcut müşterilerini teşvik etmek amacıyla başlatılan bu kampanyalar, şube ziyareti gerektirmeden dijital platformlar üzerinden başvurulabiliyor. Peki sıfır faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte konuya dair merak edilenler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 11:04 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 11:04
Sıfır faiz, sıfır endişe: 55 Bin TL kredi hemen cebinizde! İşte faizsiz kredi veren bankalar…

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Bankaların sunduğu sıfır faizli 55 Bin TL kredi avantajlarına, acil nakit ihtiyacı olanlar için pratik ve kolay bir çözüm sunuluyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan başvuruların şartları ve hangi bankalarda geçerli olduğu birçok kişi tarafından takip ediliyor. Peki 55 Bin TL faizsiz krediyi hangi bankalar veriyor? İşte bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

55 Bin TL faizsiz kredi fırsatları

2025 yılında bankalar, müşteri çekmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını cazip hale getirerek rekabeti artırdı. 55 Bin TL faizsiz kredi avantajından yararlanmak isteyenler bankaların kampanyalarından faydalanabilir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İşte faizsiz kredi veren bankalar

Akbank Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 faiz

Toplam Tutar: 55.000 TL

Kredi Yapısı:

- 6 ay vadeli, 30.000 TL kredi

- 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli avans

Vade Seçenekleri: 3 ile 6 ay arasında

Başvuru Yöntemi: Şubeler veya dijital bankacılık platformları üzerinden başvuru yapılabiliyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

QNB Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 faiz

Toplam Tutar: 55.000 TL

Kredi Yapısı:

- 3 ay vadeli, 30.000 TL kredi

- 25.000 TL taksitli nakit avans

Vade Seçeneği: 3 ay

Başvuru Yöntemi: Dijital bankacılık platformları ve şubeler üzerinden başvuru yapılabiliyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Türkiye İş Bankası Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 faiz

Toplam Tutar: 55.000 TL

Kredi Yapısı:

- 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans

- 30.000 TL'ye kadar ek hesap

Vade Seçeneği: 1-3 ay

Başvuru Yöntemi: İşCep üzerinden başvuru yapılabiliyor.

↪ Güncel rakam ve bilgileri bankaların resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

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