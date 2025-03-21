Sıfır faiz, sıfır endişe: 55 Bin TL kredi hemen cebinizde! İşte faizsiz kredi veren bankalar…

Bankaların sunduğu sıfır faizli 55 Bin TL kredi avantajlarına, acil nakit ihtiyacı olanlar için pratik ve kolay bir çözüm sunuluyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan başvuruların şartları ve hangi bankalarda geçerli olduğu birçok kişi tarafından takip ediliyor. Peki 55 Bin TL faizsiz krediyi hangi bankalar veriyor? İşte bilgiler…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
55 Bin TL faizsiz kredi fırsatları
2025 yılında bankalar, müşteri çekmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını cazip hale getirerek rekabeti artırdı. 55 Bin TL faizsiz kredi avantajından yararlanmak isteyenler bankaların kampanyalarından faydalanabilir.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
İşte faizsiz kredi veren bankalar ⤵
Akbank Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %0 faiz
Toplam Tutar: 55.000 TL
Kredi Yapısı:
- 6 ay vadeli, 30.000 TL kredi
- 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli avans
Vade Seçenekleri: 3 ile 6 ay arasında
Başvuru Yöntemi: Şubeler veya dijital bankacılık platformları üzerinden başvuru yapılabiliyor.