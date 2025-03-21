Merkez Bankası’ndan kur değişimlerine karşı yeni adım!

Çarşamba günü döviz kurlarında bir ara yüzde 13'leri bulan değer artışını, devreye girerek yüzde 3'lere kadar indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün de yeni bir adım attı. Banka, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. TL uzlaşmalı ilgili işlemlerde vade sonunda TL ya da döviz tutarlarının karşılıklı değişimi yapılmıyor; bunun yerine tutarlar TL olarak netleştiriliyor.



SPK DA DEVREDE

Merkez Bankası'nın bu hamleleriyle çarşamba günü 41.64 TL'yi gören dolar, dün 37.90 liraya kadar geriledi. Yine 44.88 TL ile rekor kıran euro da 41.20 TL'nin altına indi. Borsa İstanbul'da çarşamba günü yaşanan sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) önemli bir adım geldi. SPK, piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak pay geri alım programlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirdi.

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