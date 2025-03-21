Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücüne katılım oranı artarken işsizliğin azalmaya, ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "İşsizlik oranı yüzde 8.7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine geriledi.



Makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Tarihin en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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