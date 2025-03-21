PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlık genç girişimcilere özel program başlattığını müjdeledi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarımla ilgilenen girişimci gençler "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı"nı başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
Bakanlık genç girişimcilere özel program başlattığını müjdeledi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım alanında girişimcilik ve inovasyonu desteklemek amacıyla "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı"nı başlattı. Program kapsamında gençlerin tarım alanındaki projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına imkan sağlanacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek program, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arasındaki girişimci adaylarına açık olacak. Katılımcılar, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi alanlarda teorik ve pratik eğitimler alacak.

Program kapsamında çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri ve başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bakanlık, gençlerin sadece eğitim almalarını değil, aynı zamanda sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılarla etkili bir iş ağı oluşturmalarını da destekleyecek. Programa başvurular, 23 Mart'a kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden kabul edilecek ve sonuçlar 30 Nisan'da duyurulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısına peş peşe tepkiler: Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir
Vakıf Katılım Bankası
CANLI | CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! ODTÜ’de polise taşlı saldırı
CHP’li İBB’deki yolsuzluk operasyonunda turpun büyüğü Gürcistan’da mı?
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk, terör ve sahte diploma tepkisi: İddialara cevap veremiyor yargıyı hedef alıyorlar
Saraçhane’de CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürü’nü tehdit etti: 6 polis yaralı
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Özgür Özel çağırdı marjinal örgütler sokağa döküldü | CHP’li Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu!
Budapeşte kapısına dayandık! Türkiye - Macaristan: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi: 7 maddelik bildiri yayımlandı
Devlet Bahçeli’den PKK’ya fesih çağrısı CHP’ye İBB tepkisi
İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu
CHP’nin masa ortağı CIA Ekrem İmamoğlu’na arka çıktı! Başrolde yine Michael Rubin: Başkan Erdoğan’a Akıbetin Menderes gibi olur tehdidi
İmamoğlu İnşaat’ta organize işler! MASAK raporu ortaya çıktı: 3 yılda 117 taşınmaz!
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Böyle gözaltına alındı
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...