Bakan Kurum’un duyurduğu Kazançlı Yatırım Kampanyası büyük ilgi görüyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın detaylarını paylaştığı Kazançlı Yatırım Kampanyası büyük ilgi gördü. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanya kapsamında, bir ayda 4 bin 500 konuttan 2 binden fazlasının ön satışı gerçekleştirildi.



Bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi web sitesi üzerinden form doldururken, müşteri hizmetlerine 96 binin üzerinde çağrı yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret 22 bini geçti. Yoğun talep doğrultusunda kampanyanın son başvuru tarihi 27 Nisan'a kadar uzatıldı.

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