Bakan Kacır müjdeledi: 100 yeni girişim ofisi geliyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizin tamamında açacağımız 100 yeni girişim ofisiyle, girişimcilerin potansiyel müşterilerine, iş dünyası ve yatırım fırsatlarına daha hızlı erişimini mümkün kılacağız. Girişimcilerimizin ortak çözümler üretmelerini teşvik ederken, farklı şehirlerdeki mentorlara, uzmanlara ve potansiyel müşterilere erişimlerini kolaylaştıracağız" dedi.



Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknokent'in açılışında konuşan Kacır, özgün, kapsamlı girişimcilik destek modelinin meyvelerini son yıllarda almaya başladıklarını dile getirerek, şunları aktardı: "Pandemi öncesi dönemde henüz Türkiye'de unicornumuz yoktu, bugün ise 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 'Turcorn'umuz var. Bu 7 teknoloji girişimcisinin 6'sının Bakanlığımız destekleriyle bu başarıyı yakalamış olması, oluşturduğumuz hedef odaklı destek mekanizmalarının başarısını ve girişimcilik politikalarımızın istikametinin doğru yönde olduğunu teyit ediyor. Hedefimiz 2030 yılına kadar bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin ve 100 Turcorn'un doğmasıdır."

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