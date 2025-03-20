Türkiye’de 5 ilde motosiklet zirvede!

Türkiye'de Şubat itibarıyla otomobil sayısı 16 milyon 405 bini aşarken, motosiklet sayısı da 6 milyon 329 bin 732 ile rekor düzeye ulaştı. İl bazında en fazla motosiklet 811 bin 333 ile İstanbul'da bulunurken, 498 bin 237 ile Antalya, 470 bin 164 ile İzmir takip etti. En az motosiklet ise 951'le Ardahan'da yer aldı.



KİLİS'TE 3 KATI

Motosiklet sayısı 5 ilde otomobili geçti. Kilis'te 13 bin 370 otomobile karşılık 38 bin 431 motosikletin, Aydın'da 227 bin 947 otomobile karşılık 228 bin 601 motosikletin, Manisa'da 263 bin 306 otomobile karşılık 302 bin 690 motosikletin, Muğla'da 267 bin 341 otomobile karşılık 289 bin 104 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 782 otomobile karşılık 11 bin 643 motosikletin olduğu görüldü.

Türkiye’de motosiklet sayısı 6.3 milyonu aştı. (AA)



Pandemiyle birlikte hızlı yükselişe geçen ve son 5 yılda yüzde 500'e yakın büyüyerek geçen yılı 1.2 milyon adetle kapatan motosiklet satışları, bu yılın ilk iki ayında yüzde 50 daralarak 72 bin adette kaldı.