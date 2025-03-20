Kadraj Galeri Kadraj İkon 1 gram altın kaç TL? 20 Mart 2025 çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

1 gram altın kaç TL? 20 Mart 2025 çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün zirve seviyeye ulaşan altın, bugün de hareketliliğini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (FED), faiz oranlarını sabit bıraktı. Gelişmelerin ardından ons altın 3056 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Güne 3718 TL seviyesinden başlayan gram altın ise sabah saat 08:00 itibarıyla 3730 TL'den işlem görüyor. Peki 20 Mart 2025 Perşembe günü itibarıyla 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve alış-satış tablosu…

Giriş Tarihi: 20.03.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:22
1 gram altın kaç TL? 20 Mart 2025 çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Dün zirve seviyeye çıkan altın, bugün de yatırımcıların odağında. Güne 3718 TL seviyesinden başlayan gram altın, saat 08:00 itibarıyla 3730 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Mart 2025 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu…

1 gram altın kaç TL? 20 Mart 2025 çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Gram Altın

Alış: 3.720,01 TL | Satış: 3.720,21 TL | % Değişim: 0,40%

1 gram altın kaç TL? 20 Mart 2025 çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

22 Ayar Bilezik

Alış: 3.312,34 TL | Satış: 3.429,77 TL | % Değişim: -0,03%

1 gram altın kaç TL? 20 Mart 2025 çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın (ONS)

Alış: 3.048,92 $ | Satış: 3.049,23 $ | % Değişim: 0,05%

1 gram altın kaç TL? 20 Mart 2025 çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Cumhuriyet Altını

Alış: 23.918,00 TL | Satış: 24.380,00 TL | % Değişim: -0,15%