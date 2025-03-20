1 gram altın kaç TL? 20 Mart 2025 çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün zirve seviyeye ulaşan altın, bugün de hareketliliğini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (FED), faiz oranlarını sabit bıraktı. Gelişmelerin ardından ons altın 3056 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Güne 3718 TL seviyesinden başlayan gram altın ise sabah saat 08:00 itibarıyla 3730 TL'den işlem görüyor. Peki 20 Mart 2025 Perşembe günü itibarıyla 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve alış-satış tablosu…