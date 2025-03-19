Kapadokya’da turizm hareketlendi: Tam doluluğa yaklaşıldı!

Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesiyle Kapadokya'daki bazı tesislerde ay sonundaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, "Yoğun rezervasyon alıyoruz. Şu andaki yoğunluğa bakılırsa bayram tatilinde yüzde 100 doluluğu yakalayacağız. Kapadokya'da turizm 12 ay boyunca sürüyor" dedi. Bölgedeki bir otelin müdürü Özkan Öz de "Bayram tatili ve ara tatilin birleşmesi nedeniyle tesisimizdeki tüm odalar doldu. Hâlâ yoğun şekilde talep geliyor. Yeni sezondan çok umutluyuz" diye konuştu.

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