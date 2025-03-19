Borsa İstanbul’da 19 Mart 2025: Hangi hisseler değer kaybetti?

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Borsa İstanbul'un BİST 100 endeksi 19 Mart 2025 sabahı 10.060 puan seviyesinde işlem görmeye başladı. Endeksin yaşadığı sert düşüşün ardından, Borsa İstanbul'un otomatik sistemleri devreye girerek işlemleri geçici olarak durdurdu. Bu önlem, piyasadaki dalgalanmayı dengelemek amacıyla alındı. Peki borsada bugün hangi hisseler değer kaybetti? İşte konuya dair bilgiler…