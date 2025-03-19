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Borsa İstanbul’da 19 Mart 2025: Hangi hisseler değer kaybetti?

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yaşanan yüzde 7'lik kaybın ardından ikinci kez devre kesici uygulayarak işlemleri geçici olarak durdurdu. Peki 19 Mart Borsa İstanbul’da hangi hisseler değer kaybetti? İşte son durum.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 15:00
Borsa İstanbul’da 19 Mart 2025: Hangi hisseler değer kaybetti?

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Borsa İstanbul'un BİST 100 endeksi 19 Mart 2025 sabahı 10.060 puan seviyesinde işlem görmeye başladı. Endeksin yaşadığı sert düşüşün ardından, Borsa İstanbul'un otomatik sistemleri devreye girerek işlemleri geçici olarak durdurdu. Bu önlem, piyasadaki dalgalanmayı dengelemek amacıyla alındı. Peki borsada bugün hangi hisseler değer kaybetti? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

19 MART BORSA İSTANBUL'DA HANGİ HİSSELER DEĞER KAYBETTİ?

◾ BIST 100'den BIST Sürdürülebilirlik'e kadar tüm ana endeksler sert düşüşler kaydetti.

◾ Güne düşüşle başlayan BIST 100, gün içinde toparlanma sinyali vermekte zorlandı ve günü %7,02'lik kayıpla 10.044,43 puandan tamamladı. Endeksin işlem hacmi ise 118 milyar TL'yi aştı.

(Kaynak: Borsa İstanbul)(Kaynak: Borsa İstanbul)

◾ Bankacılık sektöründe BIST Likit Banka endeksi %9,85 gibi sert bir düşüşle dikkat çekerken, BIST Banka Dışı Likit 10 endeksi de %6,26 oranında geriledi.

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