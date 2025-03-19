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FED faiz kararı belli oldu!

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 21:06 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 21:19
FED faiz kararı belli oldu!

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ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

FED faiz kararı belli oldu!

Fed yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi manevralarının hem enflasyonist baskılar, hem de artan büyüme endişeleriyle karşı karşıya olan ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek için zaman kazanmak için bu toplantıyı pas geçecekleri öngörülüyordu.

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