Bingöl Balı’nın ilk dolumu gerçekleşti!

Bingöl Valiliği'nin himayesinde Migros ile başlatılan ortak çalışmada, Türkiye'nin AB tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve onaylanan "ilk Türk balı" unvanını kazanan Bingöl Balı'nın resmi dolum süreci gerçekleştirildi.



Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta "Bingöl Balı, yarışmalarda platinum ve altın madalyalar kazanarak kalitesini kanıtladı" dedi. Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver de proje ile Bingöl Balı'nın üreticilerini desteklediklerine işaret ederek, "Bingöl Balı'nı tüm Türkiye'ye ulaştıracak olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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