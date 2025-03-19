Bakanlık ailelere Mart ayında 1.2 milyar TL ödemesi yapıldığını duyurdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını söyledi.



Çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerinin kolaylaşması için Mart ayına ilişkin 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

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