Bakan Işıkhan: 79 bin 235 işveren personel aradı

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi ile iş arayan vatandaşlarla işverenleri aynı platformda buluşturduklarını, Eylül 2024'te kurulan sistemin başarıyla yürüdüğünü söyledi. Işıkhan, "Bugüne kadar 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi.



204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi" dedi. İşverenler, meslek lisesi mezunlarını, MYK belgelileri ve kendi belirledikleri kriterlerine uygun adayları Aday Havuzu Sistemi üzerinden kolayca sorgulayarak doğrudan mesaj yoluyla iletişime geçebiliyor.

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