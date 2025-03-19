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19 MART CANLI DÖVİZ KURU | Bugün 1 dolar kaç TL? Euro alış-satış fiyatı ne kadar oldu? Tarihi zirve geldi

Döviz kuru, yurt içinde dikkatle takip edildiği bir süreçten geçiyor. Bugün güne 36.69 TL seviyesinden başlayan dolar hızlı bir yükselişle 38 TL seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Euro/TL kuru ise 41 TL bandına ulaştı. İşte 19 Mart anlık döviz kuru fiyatları.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:44
19 MART CANLI DÖVİZ KURU | Bugün 1 dolar kaç TL? Euro alış-satış fiyatı ne kadar oldu? Tarihi zirve geldi

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Haftanın ikinci işlem gününe döviz kurları yükselişle başladı. Dolar ve euro yatırımcıların odağında kalırken, güncel döviz fiyatları alıcılar ve satıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dolar ve Euro'da Son Durum

19 Mart sabahı itibarıyla döviz kurlarında yükseliş dikkat çekti.

Piyasalar açıldığında dolar 38,50 TL alış, 39,30 TL satış fiyatıyla işlem görürken euro 42,25 TL alış 43,20 TL satış fiyatına ulaştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sterlin de değer kazanarak 50,47 TL alış, 51,41 TL satış fiyatına yükseldi.

Anlık piyasa verilerine göre 1 dolar 38,74 TL, 1 euro ise 41,90 TL'ye tekabül ediyor.

Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir'den Altın ve Dolar Yorumu: Gram Altın 4.000 TL'yi Gördü!

Altın ve döviz piyasalarındaki son gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. A Para canlı yayınına katılan yatırım uzmanı Yasin Özdemir, dolar/TL ve gram altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirerek, piyasanın genel görünümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

(Kaynak: A PARA)(Kaynak: A PARA)

Gram Altın 4.000 TL'yi Gördü!

Özdemir'in açıklamalarına göre, gram altın fiyatı sabah saatlerinde 3.040 TL seviyelerine kadar çıkarken, gün içerisinde 4.000 TL'yi gördü. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilikte, özellikle dolar/TL kurundaki yükselişin etkili olduğu belirtildi. Ons altının ise daha yatay bir seyir izlediğine dikkat çeken Özdemir, gram altının yükselişinin daha çok kur hareketlerinden beslendiğini ifade etti.

Trump'ın Geri Dönüşü ve Küresel Etkiler

Özdemir, altın piyasasında yaşanan dalgalanmaların arkasındaki nedenlerden birinin de ABD'de Donald Trump'ın yeniden göreve gelme ihtimali olduğunu belirtti. Trump'ın geçmişte Çin, Meksika ve Kanada gibi ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerinin küresel risk algısını artırdığına dikkat çeken Özdemir, yatırımcıların bu belirsizlik ortamında altına yöneldiğini söyledi.

(Kaynak: A PARA)(Kaynak: A PARA)

Jeopolitik Riskler ve Piyasa Hareketleri

Özdemir, Orta Doğu'da bir dönem barış adımları atılmış olmasına rağmen, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve küresel ticaret gerilimlerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti. Gram altındaki yükselişin tamamen teknik analizden bağımsız geliştiğini ifade eden yatırım uzmanı, "Siyah kuğu" olarak adlandırılan öngörülemeyen olayların piyasalarda sert hareketlere neden olduğunu vurguladı.

Gram Altın ve Dolar/TL'de Yön Neresi?

Önümüzdeki dönemde gram altın ve dolar/TL fiyatlarının büyük ölçüde haber akışına bağlı olarak yön bulacağını belirten Özdemir, siyasi belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin sürebileceğini söyledi. Ancak pozitif haber akışlarının etkisiyle bir miktar geri çekilme de yaşanabileceğini belirtti.

Özetle, yatırım uzmanı Yasin Özdemir, piyasanın önümüzdeki dönemde oldukça hareketli olacağını ve yatırımcıların dikkatle takip etmesi gerektiğini ifade etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CANLI FİYATLAR

1 DOLAR KAÇ TL?

1 EURO KAÇ TL?

GRAM ALTIN 4 BİN LİRA

Dolar ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın rekor kırdı.
Gram altın, tarihinde ilk kez 4 bin lirayı aştı.
BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 ENDEKSİ GÜNE YÜZDE 6,87 DÜŞÜŞLE 10 BİN 60 PUANDAN BAŞLADI

Endekste yaşanan sert düşüşün ardından saat 09.55 itibarıyla devre kesici sistemi çalıştı, işlemler geçici olarak durduruldu.

İşlemlerin yeniden başlamasının ardından endeks, yüzde 5'nin üzerinde işlem görüyor.


(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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