19 MART CANLI DÖVİZ KURU | Bugün 1 dolar kaç TL? Euro alış-satış fiyatı ne kadar oldu? Tarihi zirve geldi

(Kaynak: A PARA)

Gram Altın 4.000 TL'yi Gördü!

Özdemir'in açıklamalarına göre, gram altın fiyatı sabah saatlerinde 3.040 TL seviyelerine kadar çıkarken, gün içerisinde 4.000 TL'yi gördü. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilikte, özellikle dolar/TL kurundaki yükselişin etkili olduğu belirtildi. Ons altının ise daha yatay bir seyir izlediğine dikkat çeken Özdemir, gram altının yükselişinin daha çok kur hareketlerinden beslendiğini ifade etti.

Trump'ın Geri Dönüşü ve Küresel Etkiler

Özdemir, altın piyasasında yaşanan dalgalanmaların arkasındaki nedenlerden birinin de ABD'de Donald Trump'ın yeniden göreve gelme ihtimali olduğunu belirtti. Trump'ın geçmişte Çin, Meksika ve Kanada gibi ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerinin küresel risk algısını artırdığına dikkat çeken Özdemir, yatırımcıların bu belirsizlik ortamında altına yöneldiğini söyledi.