Satışları gerilen Volkswagen’den sosis rekoru!

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in 2024'e ait verilerine göre, araç satışları yüzde 3 düşüş yaşarken, net kârı ise yüzde 30 geriledi. Şirket, araç satışlarındaki düşüşü telafi etmek amacıyla büyük bir maliyet ve iş gücü düzenlemesi yapmaya hazırlanırken, şaşırtıcı şekilde sosis satışları ile önemli başarı elde etti.



Volkswagen bünyesinde çalışan kasaplar tarafından üretilen Currywurst sosisler, Almanya'daki fabrikalarda görev yapan on binlerce çalışana sunulurken, Wolfsburg'daki stadyum ve birçok süpermarkette de sunuluyor.



İşçi sendikası IG Metall, Volkswagen'in geçen yıl 8.5 milyon porsiyon sosis sattığını belirtti. Bu rakam, şirketin 2024 yılı için hedeflediği toplam 9 milyon araç satışına neredeyse denk geliyor.

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